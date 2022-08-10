Бастрыкин заинтересовался оправдательным приговором владельцам скандального дома престарелых в Рубцовске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае — его фигурантам вынесли оправдательный приговор.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае — его фигурантам вынесли оправдательный приговор.
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