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Бастрыкин заинтересовался оправдательным приговором владельцам скандального дома престарелых в Рубцовске

Бастрыкин заинтересовался оправдательным приговором владельцам скандального дома престарелых в Рубцовске

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить подробный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям в доме престарелых в Алтайском крае — его фигурантам вынесли оправдательный приговор.

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