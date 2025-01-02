Третий большой палец: общественность быстро привыкает к наличию управляемого дополнительного большого пальца

В данном исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, ученые из Кембриджского университета представили результаты оценки эффективности и инклюзивности управляемого протеза «Третий большой палец», предназначенного для расширения диапазона движений и улучшения хватательной способности руки.
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