МКБ - 11

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Самостоятельно размножаться мышам уже запретили? Или у них тоже демографический кризис, но южными-чумными решено не з...В ходе исследован...
  • Анатолий налетов
    Помогут ли эти советы?     Лишь всё дороже сигареты!Исследователи реш...
  • Юрий Тумаков
    Вечерняя прогулка на свежем воздухе снимает стресс, хотя есть альтернатива 3 рюмки водки с тостом. Третий тост - за л...Средиземноморская...

Третий большой палец: общественность быстро привыкает к наличию управляемого дополнительного большого пальца

Третий большой палец: общественность быстро привыкает к наличию управляемого дополнительного большого пальца

В данном исследовании, опубликованном в журнале Science Robotics, ученые из Кембриджского университета представили результаты оценки эффективности и инклюзивности управляемого протеза «Третий большой палец», предназначенного для расширения диапазона движений и улучшения хватательной способности руки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх