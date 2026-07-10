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Нижегородский «Старт» не сыграет в Суперлиге в новом сезоне (Бенди+)

Нижегородский « Старт » не примет участия в Суперлиге по хоккею с мячом в сезоне-2026/27. Об этом сообщает VK-сообщество «Бенди+».

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