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НФЛ. 13-я неделя. «Сиэтл» сыграет с «Далласом», «Майами» встретится с «Вашингтоном», другие матчи

Национальная футбольная лига Регулярный чемпионат 13-я неделя 1 декабря Сиэтл – Даллас – 4.15   3 декабря Индианаполис – Теннесси – 21.

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