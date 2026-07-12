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Говорит Европа ⚡

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Почему украинцам с работой отказывают в ВНЖ в Европе? Адвокат Роман Иванов отвечает

Почему украинцам с работой отказывают в ВНЖ в Европе? Адвокат Роман Иванов отвечает

Почему бывший еврокомиссар Илва Йохансон заявила, что временная защита не должна длиться более 5 лет? Какой парадокс возник для работающих украинцев, которые честно платят налоги, но не могут получить ВНЖ? Какие страны уже упростили переход на постоянные основания, а какие пока молчат? Адвокат Роман Иванов в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.

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