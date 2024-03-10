Три дня мушкетёра: почему французы хотят воевать больше немцев

АНГЕЛ АНГЕЛ

О мушкетерах можно вспоминать с проблемами всей европы тех времен, грязной, вонючей, вшивой, повальными кожно венерическими заболеваниями, крысами, тараканами и открытым туалетом в залах Лувра, со всеми "ароматами" ... Какие французики вояки, на что они способны так когда 1812 году сжигали Москву то вместе со стариками, детьми, добивали раненых в госпиталях, вот и весь их героизм. Немца за 72 часа прошли парадом по Елисеевским полям и их приняли с ликованием французишки. Так что к победе в ВОВ они ни какого отношения не имеют, кроме как в проституции с немцами....