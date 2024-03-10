О столкновении европейских интересов – обозреватель «Абзаца» Роман Носиков. Министр обороны Германии Писториус раскритиковал призыв французского президента Макрона «не трусить» и оказывать более явную военную поддержку Украине.
Три дня мушкетёра: почему французы хотят воевать больше немцев
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АНГЕЛ АНГЕЛ
О мушкетерах можно вспоминать с проблемами всей европы тех времен, грязной, вонючей, вшивой, повальными кожно венерическими заболеваниями, крысами, тараканами и открытым туалетом в залах Лувра, со всеми "ароматами" ... Какие французики вояки, на что они способны так когда 1812 году сжигали Москву то вместе со стариками, детьми, добивали раненых в госпиталях, вот и весь их героизм. Немца за 72 часа прошли парадом по Елисеевским полям и их приняли с ликованием французишки. Так что к победе в ВОВ они ни какого отношения не имеют, кроме как в проституции с немцами....
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21 час.
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