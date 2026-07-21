День в истории: 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Романова

21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля произошло значимое событие для дальнейшей истории российской государственности — состоялось венчание на царство Михаила Федоровича Романова, и таким образом окончательно был оформлен переход власти в России к новой династии, которая правила страной больше 300 лет.