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МОСИНФОРМ

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День в истории: 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Романова

День в истории: 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание на царство Михаила Романова

21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля произошло значимое событие для дальнейшей истории российской государственности — состоялось венчание на царство Михаила Федоровича Романова, и таким образом окончательно был оформлен переход власти в России к новой династии, которая правила страной больше 300 лет.

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