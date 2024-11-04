Итоги 14-го тура РПЛ

Матч закончился счетом 2:0 и запомнился массовой потасовкой и тремя удалениями. А «Динамо» потеряло очки, сыграв вничью с «Ростовом», и осталось на четвертом местеТройка лидеров российского футбола сокрушительно стабильна: в 14-м туре чемпионата страны победили и «Зенит», и «Локомотив», и «Краснодар».