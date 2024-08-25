Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Не нравятся рассказы о героях": Русофобка со званием продолжает "учить" наших детей?

"Не нравятся рассказы о героях": Русофобка со званием продолжает "учить" наших детей?

Как "заслуженный учитель России" умудрилась "отнять" у русских победу в Великой Отечественной войне.

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