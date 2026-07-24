39-летняя участница «Фабрики звезд» Маша Ржевская показала повзрослевшую дочь

Популярный российский проект «Фабрика звезд» породил большое количество звезд. Ярких будущих артистов было немало, но одной из тех, кого запомнили миллионы фанатов проекта, была, пожалуй, самая таинственная и загадочная Маша Ржевская.
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