Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

39-летняя участница «Фабрики звезд» Маша Ржевская показала повзрослевшую дочь

39-летняя участница «Фабрики звезд» Маша Ржевская показала повзрослевшую дочь

Популярный российский проект «Фабрика звезд» породил большое количество звезд. Ярких будущих артистов было немало, но одной из тех, кого запомнили миллионы фанатов проекта, была, пожалуй, самая таинственная и загадочная Маша Ржевская.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии