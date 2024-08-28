В Тверской области полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудниками наркоконтроля во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетических наркотиков.