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«Оторвать Россию от Китая». Что Трамп сделает в первую очередь

«Оторвать Россию от Китая». Что Трамп сделает в первую очередь

Дональд Трамп победил и попробует помирить Путина и Зеленского. О том, почему это произошло, что теперь будет с его оппонентами и как результат американских выборов повлияет на Россию, рассказывает RTVI профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

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Комментарии
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tsan tsan
Автору заголовка. Вы уверены, что Трампу удастся &quot;оторвать Россию от Китая&quot; ? Или у вас плохо с пониманием смыслов русских слов ? Ки
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