«Оторвать Россию от Китая». Что Трамп сделает в первую очередь

Дональд Трамп победил и попробует помирить Путина и Зеленского. О том, почему это произошло, что теперь будет с его оппонентами и как результат американских выборов повлияет на Россию, рассказывает RTVI профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.