Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage задержится, но не целиком — новые подр...

Нелинейное приключение Lost Records: Bloom & Rage задержится, но не целиком — новые подробности следующей игры от создателей Life is StrangeФранцузский издатель и разработчик Don’t Nod (Life is Strange, Banishers: Ghosts of New Eden, Jusant) поделился новыми подробностями своего сюжетного приключения Lost Records: Bloom & Rage, включая изменённые сроки релиза.
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