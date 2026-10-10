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ТВ «Реала» о Ла Лиге: «Реал» один против всех, мы выиграем эту позорную лигу Негрейры, несмотря ни на что. Приходится говорить о героизме после 1:0 с «Вильярреалом», но к этому приводят судьи»

На ТВ «Реала» выступили с критикой судейства в Ла Лиге .  Сегодня мадридский клуб победил «Вильярреал» в 8-м туре (1:0).

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