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«Сделка сверхдержав»: Почему США договорились с Россией по дизелю, не спросив Киев и Брюссель. Мнение Дмитрия Лекуха

«Сделка сверхдержав»: Почему США договорились с Россией по дизелю, не спросив Киев и Брюссель. Мнение Дмитрия Лекуха

Главной новостью последних дней оказалась тема, которую ещё неделю назад трудно было представить. Путин и Трамп в ходе телефонного разговора договорились о продаже российского дизеля.

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