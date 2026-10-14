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Ле Пен заявила, что у Франции больше нет средств на финансовую помощь Украине

Ле Пен заявила, что у Франции больше нет средств на финансовую помощь Украине

Франция больше не располагает бюджетными возможностями для оказания финансовой помощи Украине. Об этом заявила лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

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