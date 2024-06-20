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Губернатор Владимиров поставил задачу сформировать программу капремонта детсадов

Губернатор Владимиров поставил задачу сформировать программу капремонта детсадов

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня, ФедералПресс. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил ход капитального ремонта школ на Ставрополье, а также планы по реализации аналогичного проекта для детских садов в регионе.

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