Губернатор Владимиров поставил задачу сформировать программу капремонта детсадов

СТАВРОПОЛЬ, 20 июня, ФедералПресс. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил ход капитального ремонта школ на Ставрополье, а также планы по реализации аналогичного проекта для детских садов в регионе.
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