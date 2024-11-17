Песков: политическую волю ФРГ на возобновление диалога с РФ можно приветствовать

Политическую волю Германии на возобновление диалога с Россией можно только приветствовать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале последнего.
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