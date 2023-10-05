Модель Карла Бруни рассказала о борьбе с раком груди

Модель Карла Бруни рассказала о борьбе с раком грудиКарла БруниБывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни рассказала о перенесенном онкологическом заболевании в рамках международной акции по борьбе с раком молочных желез «Розовый октябрь».
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