Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек в 2026 году. Об этом сообщает журнал Vogue. Речь идет о новом тренде под названием Dolce Nonna («сладкая бабушка»), придуманным по аналогии с названием фильма «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita) Отмечается, что количество поисковых запросов в TikTok, связанных с подобной эстетикой, выросло более чем на 150 процентов, а старую одежду стали активно искать на ресейл-платформах.
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