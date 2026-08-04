Молодежь захотела одеваться в стиле итальянских бабушек в 2026 году. Об этом сообщает журнал Vogue. Речь идет о новом тренде под названием Dolce Nonna («сладкая бабушка»), придуманным по аналогии с названием фильма «Сладкая жизнь» (La Dolce Vita) Отмечается, что количество поисковых запросов в TikTok, связанных с подобной эстетикой, выросло более чем на 150 процентов, а старую одежду стали активно искать на ресейл-платформах.