Украина снова выстрелила себе в ногу: Варшава заморозила военную помощь Киеву. Что случилось на этот раз?Крупный пакет польской военной помощи Украине не дойдёт до адресата — отправку приостановили.
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