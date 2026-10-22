С 24 по 27 октября пройдут матчи восьмого тура чемпионата России по футзалу. БЕТСИТИ Суперлига по футзалу 8-й тур Первые матчи 23 октября, пятница ИрАэро – КПРФ – матч перенесен 24 октября, суббота ТЗМС Тула – Торпедо – 15.
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