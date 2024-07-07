Вернувшийся с СВО петербуржец напал с топором на сотрудника гипермаркета на Планерной

Минувшей ночью в одном из петербургских гипермаркетов "Лента" произошло жестокое преступление. Безработный 42-летний мужчина, предположительно вернувшийся из зоны спецоперации, ударил топором по голове 30-летнего сотрудника магазина.
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