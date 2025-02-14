Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с лесовозом и автобусом в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело В Волховском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса, которое сегодня утром произошло на автодороге Паша - Часовинское - Кайвокса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии