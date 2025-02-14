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Петербургский дневник

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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с лесовозом и автобусом в Ленобласти

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с лесовозом и автобусом в Ленобласти

Полиция возбудила уголовное дело В Волховском районе Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием лесовоза и рейсового автобуса, которое сегодня утром произошло на автодороге Паша - Часовинское - Кайвокса.

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