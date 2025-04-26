БлокнотРУ Уже с 1 сентября российские школьники будут получать оценки за поведение. Ожидается, что итоговая оценка пойдет в аттестат и будет влиять на поступление в ВУЗ.
В российские школы возвращается оценка за поведение
Комментарии
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Михаил Молчев
Вернуть советскую систему? Оно бы прекрасно, но минобразин заартачится- ведь они потеряют жирные куски, что перепадают от врагов.
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5 час.
Елена Верия
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3 час.
Nikolay Stepanov
Сперва отменили, убедились, что неправильно, и ввели снова. Этих экспериментаторов над молодым поколением впору к стенке ставить. За безголовость.
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2 час.
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