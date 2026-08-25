Советник Зеленского заявил, что средства РЭБ не могут противостоять новым «Гераням»

Советник Зеленского Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что российские реактивные беспилотники «Герань» перешли на новую схему применения, против которой украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказываются бессильны.
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