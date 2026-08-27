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10 фэнтези-новинок 2026 года: от мифических чудовищ до ироничных сыщиков

10 фэнтези-новинок 2026 года: от мифических чудовищ до ироничных сыщиков

В 2026 году жанр фэнтези уверенно выходит за границы привычных канонов. На экранах соседствуют размашистые адаптации античных эпосов, азиатские исторические боевики, семейные сказки и неожиданные детективные истории, где в роли сыщиков выступают самые нетипичные герои.

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