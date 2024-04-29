Китайский рынок будет всегда открыт для иностранных компаний -- премьер Госсовета КНР

Пекин, 28 апреля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился в воскресенье в Пекине с главным исполнительным директором американского производителя электромобилей Tesla Илоном Маском и пообещал, что китайский рынок всегда будет открыт для предприятий с участием иностранного капитала.