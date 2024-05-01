Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу показали модернизированное вооружение для борьбы с БПЛА

Шойгу показали модернизированное вооружение для борьбы с БПЛА

Министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу представили результаты модернизации штатного вооружения для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами украинских боевиков и защищенности личного состава от FPV-дронов противника на линии боевого соприкосновения.

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