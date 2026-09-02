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Актуальные комментарии

11 723 подписчика

Главная ставка Apple

Главная ставка Apple

Переход Apple на собственные процессоры стал одной из важнейших технологических трансформаций компании за последние десятилетия.

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