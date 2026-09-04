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Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян

Еврокомиссия готовит новые визовые ограничения для россиян

Вводятся более строгие правила для многократных виз Еврокомиссия разрабатывает "целенаправленные ограничительные" меры в сфере визирования граждан России.

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