Неожиданное продолжение скандала на Олимпиаде в Париже. После увиденного на открытии Игр, многие французы оказались откровенно в бешенстве от того трэша, который транслируют по всему западному миру с разрешения МОК.
Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Ничего удивительного. Просто французы проспали процесс постепенного перерождения Европы, спокойно наблюдая безумие, называемое толерантностью, парады ЛГБТ , вакханалии извращенцев, называемые современным искусством... Поэтому это открытие олимпиады, на котором были собраны воедино все эти "достижения" современного глобального мира, повергло их в шок. Это даже полезно. Увидели, к чему пришли.
Ответить
7 час.
Silver Kont
А вот избавиться от всего этого удастся?
Ответить
7 час.
Олег Орлов
Только одна осталась в мире надежда на Путина, что он отберет у голубых и розовых радугу и вернет ее детям... Почему то темные силы любят присваивать светлые символы...
Ответить
4 час.
Свежие комментарии