Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?

Наталия Ничего удивительного. Просто французы проспали процесс постепенного перерождения Европы, спокойно наблюдая безумие, называемое толерантностью, парады ЛГБТ , вакханалии извращенцев, называемые современным искусством... Поэтому это открытие олимпиады, на котором были собраны воедино все эти "достижения" современного глобального мира, повергло их в шок. Это даже полезно. Увидели, к чему пришли.

Silver Kont А вот избавиться от всего этого удастся?