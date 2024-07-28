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Царьград

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Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?

Скандал на Олимпиаде в Париже получил неожиданное продолжение: За что благодарят Россию и Путина?

Неожиданное продолжение скандала на Олимпиаде в Париже. После увиденного на открытии Игр, многие французы оказались откровенно в бешенстве от того трэша, который транслируют по всему западному миру с разрешения МОК.

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Комментарии
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Наталия
Ничего удивительного. Просто французы проспали процесс постепенного  перерождения  Европы, спокойно наблюдая безумие, называемое толерантностью, парады ЛГБТ , вакханалии извращенцев, называемые современным искусством... Поэтому это открытие олимпиады, на котором были собраны воедино все эти &quot;достижения&quot; современного глобального мира, повергло их в шок.  Это даже полезно. Увидели, к чему пришли.
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7 час.
Silver Kont
А вот избавиться от всего этого удастся?
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7 час.
Олег Орлов
Только одна осталась в мире надежда на Путина, что он отберет у голубых и розовых радугу и вернет ее детям... Почему то темные силы любят присваивать светлые символы...
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4 час.

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