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За рулем

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Как вовремя заметить, что водитель засыпает? Врач назвала главные признаки

Как вовремя заметить, что водитель засыпает? Врач назвала главные признаки

Елена Савченкова-Белятко – врач-терапевт, кардиолог и врач экстренной помощи клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской.

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