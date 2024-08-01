В Волгоградской области в начале августа ожидают жаркую погоду

1 августа в Волгоградской области и городе Волгограде ожидается жаркая погода. По данным синоптиков, в ночные часы температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, возможно небольшое похолодание до +8 градусов.
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