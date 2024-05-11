Суббота, 1️⃣1️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐦‍⬛Всемирный день перелетных птиц 💃Всемирный день танца живота 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1881 год - издан манифест императора Александра III об укреплении самодержавия 📔 1900 год - в Петербурге в присутствии Императора Николая II состоялся торжественный спуск на воду крейсера "Аврора" 📔 1939 год - начался вооруженный конфликт между Россией и Японией на реке Халхин-Гол 📔 1944 год - издано Постановление ГК Обороны СССР о депортации татар из Крыма 📔 1964 год - основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия» 📔 1997 год - чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров потерпел поражение в игре с компьютером IBM "Deep Blue" 📔 2004 год - на канале ТНТ началась трансляция самого длительного реалити-шоу в истории российского телевидения - "Дом-2", вошедшее в книгу рекордов Гиннеса.