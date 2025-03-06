К 2030 году консольные игры оставят компьютерные далеко позади, но в лидерах б...

К 2030 году консольные игры оставят компьютерные далеко позади, но в лидерах будут мобильные игрыПо всей видимости, в ближайшем будущем извечный спор по поводу того, что популярнее — игры для ПК или консолей, — разрешится в пользу последних.
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