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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

К 2030 году консольные игры оставят компьютерные далеко позади, но в лидерах б...

К 2030 году консольные игры оставят компьютерные далеко позади, но в лидерах б...

К 2030 году консольные игры оставят компьютерные далеко позади, но в лидерах будут мобильные игрыПо всей видимости, в ближайшем будущем извечный спор по поводу того, что популярнее — игры для ПК или консолей, — разрешится в пользу последних.

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