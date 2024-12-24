О грядущих ограничениях WhatsApp

Судя по вчерашним заявлениям с Госдуме и Совете Федерации, после окончательной деградации Ютуба и блокировки Вайбера, в ближайшие 2-3 месяца власти таки дозреют до блокировки WhatsApp, который пока продолжает работать даже в условиях, когда владелец WhatsApp числится в России запрещенной террористической организацией.
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