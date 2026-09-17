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Известная авиакомпания отменяет полеты из Барнаула в Сочи

Известная авиакомпания отменяет полеты из Барнаула в Сочи

Расписание полетов до конца октября изменилось Авиакомпания Nordwind Airlines отменила полеты из Барнаула в Сочи и обратные рейсы с 29 сентября, сообщили на сайте организации.

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