WSJ: Задержка прекращения огня в Газе связана со списками заложников и логистикой

Прекращение огня по соглашению между Израилем и движением ХАМАС покак не вступило в силу, задержка как минимум на один день связана с неполными данным в списках заложников, переданных израильской стороне.
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