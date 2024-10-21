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Царьград

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Последняя стометровка: ЦИК Молдавии публикует данные референдума, ситуация может резко измениться

Последняя стометровка: ЦИК Молдавии публикует данные референдума, ситуация может резко измениться

Считаются последние два процента протоколов в рамках конституционного референдума: если ночью граждане ложились спать с цифрами о том, что евроскептиков больше, сейчас разрыв составляет всего тысячу голосов.

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