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Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Соединённые Штаты готовятся к переговорам между Путиным и Байденом в Женеве, как только могут Объявлено, что их интересуют договорённости с нами по «стратегической стабильности», Арктике и Сирии, особенно по вопросам тамошней гуманитарной помощи.

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Анатолий Лановой
Непонятно только, зачем В.В.П. включил в список будущих преемников медведева?
Ладаяр Шев
Ширма....
Nikolay Stepanov
А ширма ли?
Александр Салтановский
Одного раза не хватило, чтоб понять, что из себя будет представлять такой как айфОнчик на таком посту, нужны ещё одни грабли?
Шокир Хайитов
Ничего хорошего от этой встречи России не светит. Может еще больше усугубится!?.

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