Евгений Сатановский: Американцы попытаются в Женеве урвать что-нибудь, что им необходимо, ничем не поступаясь

Соединённые Штаты готовятся к переговорам между Путиным и Байденом в Женеве, как только могут Объявлено, что их интересуют договорённости с нами по «стратегической стабильности», Арктике и Сирии, особенно по вопросам тамошней гуманитарной помощи.