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FiNE NEWS

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Учительница из Доминиканы покорила мир: кто такая новая «Мисс мира» Джохейри Мола?

В вьетнамском Нячанге состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты — «Мисс мира». Судьи выбрали победительницу среди 111 участниц, и этой чести удостоилась 24-летняя учительница из Доминиканской Республики, Джохейри Мола.

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