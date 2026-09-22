Учительница из Доминиканы покорила мир: кто такая новая «Мисс мира» Джохейри Мола?

В вьетнамском Нячанге состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты — «Мисс мира». Судьи выбрали победительницу среди 111 участниц, и этой чести удостоилась 24-летняя учительница из Доминиканской Республики, Джохейри Мола.