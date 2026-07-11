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Аргументы и Факты

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Дело об убийстве школьницы переросло в скандал вокруг полиции Кореи

Дело об убийстве школьницы переросло в скандал вокруг полиции Кореи

Резонансное уголовное дело в Южной Корее переросло в скандал вокруг полиции страны. После убийства 17-летней школьницы в Кванджу под следствием оказался не только обвиняемый 23-летний Чан Юнги, но и полицейские, которых подозревают в сокрытии улик и передаче служебной информации семье подозреваемого.

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