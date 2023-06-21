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Следователями полиции в Кузбассе расследовано уголовное дело в отношении 14 участников сообщества наркоторговцев

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 14 жителей различных городов Кузбасса в возрасте от 22 до 37 лет.

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