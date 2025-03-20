Режиссер обманул Netflix и потратил миллионы на криптовалюту

Режиссер Карл Эрик Ринш, известный по фильму «47 ронинов», попал в серьезные неприятности. Его обвиняют в том, что он украл у Netflix 11 миллионов долларов, которые должны были пойти на создание научно-фантастического сериала про умных клонов.
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