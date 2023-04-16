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Самый короткий международный мост (то есть мост, через который можно перейти границу) – именно таковым считается мостик между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которой, как

Самый короткий международный мост (то есть мост, через который можно перейти границу) – именно таковым считается мостик между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которой, как

﻿﻿Самым коротким международным мостом (то есть мостом, по которому можно пересечь границу) считается мост между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которому, как известно, проходит граница между Канадой и Соединенные Штаты.

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