Самый короткий международный мост (то есть мост, через который можно перейти границу) – именно таковым считается мостик между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которой, как

Самым коротким международным мостом (то есть мостом, по которому можно пересечь границу) считается мост между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которому, как известно, проходит граница между Канадой и Соединенные Штаты.
Самым коротким международным мостом (то есть мостом, по которому можно пересечь границу) считается мост между двумя небольшими островами на реке Святого Лаврентия, по которому, как известно, проходит граница между Канадой и Соединенные Штаты.
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