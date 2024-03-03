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МИД РФ: желание Зеленского монополизировать право на мирные планы несет вред

МИД РФ: желание Зеленского монополизировать право на мирные планы несет вред

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что стремление Зеленского монополизировать право на мирные переговоры несет лишь вред.

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