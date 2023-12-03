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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренин сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 4+2 в 22 играх

Форвард «Нэшвилла» набрал 6-е (4+2) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 22 игры. Сегодня за 10:21 (0:46 – в меньшинстве) у россиянина 3 хита, полезность – «минус 1».

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