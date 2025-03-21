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Германия конфисковала танкер с нефтью стоимостью 40 млн евро у берегов Рюгена

Германия конфисковала танкер с нефтью стоимостью 40 млн евро у берегов Рюгена

Танкер Eventin с 99 тыс. тонн нефти конфискован Германией у берегов Рюгена. Судно, включенное в список "теневого флота" РФ, потеряло управление.

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Комментарии
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Eduard
Украла!
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20 час.
Eduard
Европа действует на основе фальшивых законов,все ее санкции фальшивы как само существование этой понсути Европейской мафии.Их создали для войн,а не хорошей жизни!
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20 час.
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