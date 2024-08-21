Кадры со съемок нового календаря Pirelli — это завораживает!

Опубликованы кадры бэкстейджа со съемок нового календаря Pirelli – «The Cal». Как известно, это популярнейшее ежегодное издание каждый год являет миру эксклюзивные фотографии, на которых знаменитости предстают в необычном и актуальном антураже.
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